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Русский космос: и Юрий Алексеевич нас простит?

Русский космос: и Юрий Алексеевич нас простит?

Русский космос: и Юрий Алексеевич нас простит? Для начала: столько раз встречал в Сети это фамильярное такое «Юра, прости, мы все …протеряли», что хочется заметить, что все-таки Юрий Алексеевич, как ни крути, если есть хоть немного воспитания.

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