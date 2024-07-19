Русский космос: и Юрий Алексеевич нас простит? Для начала: столько раз встречал в Сети это фамильярное такое «Юра, прости, мы все …протеряли», что хочется заметить, что все-таки Юрий Алексеевич, как ни крути, если есть хоть немного воспитания.