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В ФРГ считают слова Меркель проверкой общественного мнения о газе из России

В ФРГ считают слова Меркель проверкой общественного мнения о газе из России

Заявление экс-канцлера Германии и экс-лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель о выгоде от былых поставок газа из России могло быть проверкой общественного мнения о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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