В России начинаются длинные выходные в честь празднования 1 мая

Длинные выходные в честь празднования 1 мая начались в России и продлятся четыре дня до 2 мая. Перенос выходных сделал майские праздники непрерывными с 28 апреля по 1 мая, за которыми последует двухдневная рабочая неделя с 2 по 3 мая, передают РИА Новости.