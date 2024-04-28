В России начинаются длинные выходные в честь празднования 1 мая

Длинные выходные в честь празднования 1 мая начались в России и продлятся четыре дня до 2 мая. Перенос выходных сделал майские праздники непрерывными с 28 апреля по 1 мая, за которыми последует двухдневная рабочая неделя с 2 по 3 мая, передают РИА Новости.
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