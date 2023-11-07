Жители Красногорска протестуют против сокращения маршрута №120К

Жильцы ЖК «Изумрудные холмы» боятся, что больше не смогут доехать до работы без пересадок.Жители жилого комплекса «Изумрудные холмы», расположенного в городском округе Красногорск, сообщают о сокращении маршрута общественного транспорта №120К.
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