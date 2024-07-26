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Turizmguncel: туристы в Турции не выходят из отелей из-за сильной жары в стране

Turizmguncel: туристы в Турции не выходят из отелей из-за сильной жары в стране

Туристы в Турции стали больше времени проводить в отелях из-за аномальной жары. Об этом заявил президент Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу, его слова передало издание Turizmguncel.

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