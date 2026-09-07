Победа «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт отражает изменения в политической элите ФРГ, заявили в Австрии

В воскресенье в федеральной земле Саксония-Анхальт прошли выборы в региональный парламент. По данным exit poll института Infratest Dimap для телеканала ARD, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 44,5% голосов, значительно опередив правящий Христианско-демократический союз (ХДС), который набрал 18,5%.
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