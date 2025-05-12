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Петербургский дневник

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Названы главные секреты долголетия самых пожилых людей Земли

Названы главные секреты долголетия самых пожилых людей Земли

Важно как можно дольше сохранять умственную активность В Браазилии на 117-м году жизни скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас, которая считалась самым старым человеком, живущим на Земле, пишет «Вечерняя Москва».

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