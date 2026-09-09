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Царьград

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ВСУ впервые атаковали арктическую зону Урала: на предприятии в ЯНАО — пожар

ВСУ впервые атаковали арктическую зону Урала: на предприятии в ЯНАО — пожар

Украинский БПЛА впервые атаковал арктическую зону УрФО.Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога проинформировал о первом случае удара украинского беспилотника по объекту в арктической зоне.

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