Нейропсихолог Хвингия: письмо от руки активизирует нейронные связи

Люди все чаще отказываются от ручного письма и набирают тексты на компьютере. Однако регулярное использование карандаша или ручки для написания небольших заметок необходимо для поддержания активности мозга, сообщила клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.
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