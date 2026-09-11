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Царьград

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Любаша и Добрыня обеспечат богатый урожай чеснока зимой

Любаша и Добрыня обеспечат богатый урожай чеснока зимой

В статье рассказано о посадке озимого чеснока для зимнего урожая в условиях Урала. Представлены основные сорта, такие как Любаша и Добрыня, и даны рекомендации по подготовке и ухаживанию за грядками для получения лучшего результата.

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