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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дембеле о критике: «Золотой мяч» не защищает от нее – наоборот, к тебе приковано еще больше внимания. Ты постоянно под прицелом. Меня это забавляет, но не беспокоит»

Форвард «ПСЖ»  Усман Дембеле рассказал, как он относится к критике после завоевания «Золотого мяча».

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