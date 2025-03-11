Мужчина получил штраф за захламление пашни в Заларинском районе

В Заларинском районе проверка Россельхознадзора выявила захламление сельскохозяйственных земель. Владелец участков допустил размещение отходов на площади 0,24 гектара и зарастание сорной растительностью 4,01 гектара, сообщили в пресс-службе ведомства.
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