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Правительство готовит законопроект об отсрочке возврата бюджетных кредитов регионам на 2027–2029 годы

Правительство Российской Федерации намерено на следующей неделе внести в Государственную Думу законопроект, предусматривающий отсрочку возврата бюджетных кредитов для регионов, сроки погашения которых приходятся на период с 2027 по 2029 год.

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