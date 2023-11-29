В Краснодарском крае задержали иностранца, находившегося в розыске по каналам Интерпола за мошенничество

В Сочи сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции (Адлерский район) УВД по городу Сочи задержали 48-летнего гражданина Республики Узбекистан.
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