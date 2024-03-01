Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на 17 самолетов Канаде и ФРГ

По информации из отчета Пентагона, Министерство обороны США заключило сделку с компанией Boeing на сумму свыше 3,4 миллиарда долларов на приобретение и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии.
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