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Царьград

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19-летний миллионер из Китая лишил родителей наследства

19-летний миллионер из Китая лишил родителей наследства

19-летний миллионер из Шанхая лишил родителей наследства, о чем сообщает Mothership. Ли, владеющий 20 миллионами юаней, не включил их в завещание из-за редкого общения и нежелания, чтобы средства достались новым партнёрам и детям родителей.

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