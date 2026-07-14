19-летний миллионер из Китая лишил родителей наследства

19-летний миллионер из Шанхая лишил родителей наследства, о чем сообщает Mothership. Ли, владеющий 20 миллионами юаней, не включил их в завещание из-за редкого общения и нежелания, чтобы средства достались новым партнёрам и детям родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии