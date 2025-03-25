"Я не запоминал всех, кто пришел с войной". Когда попросят покаяться за Победу, вспомните ответ снайпера

Семен Данилович Номоконов (1900-1973) - легендарный советский снайпер, ставший символом несгибаемой воли и редкой меткости.
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