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"Я не запоминал всех, кто пришел с войной". Когда попросят покаяться за Победу, вспомните ответ снайпера

"Я не запоминал всех, кто пришел с войной". Когда попросят покаяться за Победу, вспомните ответ снайпера

Семен Данилович Номоконов (1900-1973) - легендарный советский снайпер, ставший символом несгибаемой воли и редкой меткости.

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Комментарии
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Анна Зареченская
И сейчас наши бойцы бьются за родину, за освобождения русской земли от фашистов! Только времена другие и власть наша уже не та. Жаль.
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