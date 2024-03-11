360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 274 подписчика

Диетолог Стародубова посоветовала использовать цельнозерновую муку при приготовлении блинов

Диетолог Стародубова посоветовала использовать цельнозерновую муку при приготовлении блинов

Масленичную неделю отмечают в России с 11 по 17 марта. В беседе с «Москвой 24» главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как сделать блины полезнее для организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх