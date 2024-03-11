Диетолог Стародубова посоветовала использовать цельнозерновую муку при приготовлении блинов

Масленичную неделю отмечают в России с 11 по 17 марта. В беседе с «Москвой 24» главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как сделать блины полезнее для организма.
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