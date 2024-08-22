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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймплей с титанами, мир как оружие и физика нового поколения: трейлер и срок...

Геймплей с титанами, мир как оружие и физика нового поколения: трейлер и срок...

Геймплей с титанами, мир как оружие и физика нового поколения: трейлер и сроки выхода Eternal Strands от студии экс-режиссёра Dragon AgeСтудия Yellow Brick Games, основанная экс-режиссёром трилогии Dragon Age Майком Лэйдлоу (Mike Laidlaw), представила обзорный трейлер и сроки выхода своего фэнтезийного приключенческого экшена Eternal Strands.

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