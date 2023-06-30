Канчельскис заявил, что Клаудиньо может покинуть "Зенит" ради сборной Бразилии

Бывший игрок сборной России по футболу и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо может перейти во "Фламенго" ради перспективы регулярно вызываться в сборную Бразилии, сообщает Metaratings.