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Канчельскис заявил, что Клаудиньо может покинуть "Зенит" ради сборной Бразилии

Канчельскис заявил, что Клаудиньо может покинуть "Зенит" ради сборной Бразилии

Бывший игрок сборной России по футболу и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо может перейти во "Фламенго" ради перспективы регулярно вызываться в сборную Бразилии, сообщает Metaratings.

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