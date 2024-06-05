В ХМАО-Югре полицейские раскрыли криминальную схему хищения денежных средств кредитных организаций

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования.
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