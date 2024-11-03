«Как глаз Фатимы может защищать?»: хазрат о том, как можно уберечь себя и семью от сглаза

Как понять, что вас сглазили? Как защититься от сглаза? Можно ли сглазить одним только взглядом? Могут ли вас сглазить через соцсети? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.