Пользователи Twitter вспомнили проступки Британии и США после заявления о Путине и G20

kremlin.ru / Администрация президента России Читатели издания Reuters подвергли критике заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что у президента России Владимира Путин якобы нет «морального права» появляться на саммите G20 на Бали.
kremlin.ru / Администрация президента России Читатели издания Reuters подвергли критике заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что у президента России Владимира Путин якобы нет «морального права» появляться на саммите G20 на Бали.
Свежие комментарии