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Пользователи Twitter вспомнили проступки Британии и США после заявления о Путине и G20

Пользователи Twitter вспомнили проступки Британии и США после заявления о Путине и G20

kremlin.ru / Администрация президента России Читатели издания Reuters подвергли критике заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что у президента России Владимира Путин якобы нет «морального права» появляться на саммите G20 на Бали.

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