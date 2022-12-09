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Катарина Гербольдт: «Трусова схуднула, начинает преображаться. Нужно дать ей немного времени, и она придет в оптимальную форму»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова способна улучшить результаты.

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