На Южном Урале легковушка в летела в автобус, есть погибшие

В Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие. Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, ДТП произошло сегодня в 10:05 на 6-м км дороги «Челябинск – Октябрьское» на территории Копейского городского округа.