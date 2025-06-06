Открыт приём заявок на участие в фортепианном марафоне Детской филармонии. Традиционный музыкальный нон-стоп пройдёт 18 июня 2025 года на площадке Саундпарка Парка Маяковского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Открыт приём заявок на участие в фортепианном марафоне Детской филармонии. Традиционный музыкальный нон-стоп пройдёт 18 июня 2025 года на площадке Саундпарка Парка Маяковского.
Свежие комментарии