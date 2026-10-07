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Блокировка одного белка может устранить хроническую боль

Блокировка одного белка может устранить хроническую боль

Хроническая боль может сохраняться после того, как первоначальная травма уже зажила. Поврежденный периферический нерв продолжает передавать сигналы, а постоянная стимуляция постепенно меняет работу спинного и головного мозга.

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