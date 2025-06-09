Врач Филёва назвала симптом боррелиоза после укуса клеща

В тёплую сухую погоду особенно активны клещи — переносчики опасных инфекционных заболеваний. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT рассказала, что делать при обнаружении клеща на теле и как понять, что он инфицирован.