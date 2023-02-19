У «Челси» 9 побед в 25 матчах при Поттере. Следующая игра – с «Тоттенхэмом»

«Челси» при Грэме Поттере выиграл лишь 9 из 25 матчей. Вчера лондонский клуб проиграл «Саутгемптону» (0:1), который занимает 20-е место в таблице АПЛ, в матче 24-го тура АПЛ.
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