Минфин Японии заявил, что страна нарастила импорт СПГ из России на 46,9%

Из статистических данных, опубликованных японским Минфином, следует, что страна в ноябре нарастила объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.
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