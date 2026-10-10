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Иркутск Сегодня

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«Чистый город начинается с каждого»: иркутские организации убирают улицы и парки

Сегодня, 10 октября 2026 года, в Иркутске состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие десятки организаций и сотни горожан.

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