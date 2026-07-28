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Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу своего НПЗ

Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу своего НПЗ

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу своего ключевого НПЗ, расположенного в Джазане (Саудовская Аравия), который получил повреждения в ходе атаки, осуществленной йеменскими хуситами.

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