ВС РФ уничтожили «Искандером» высокопоставленных офицеров НАТО под Авдеевкой

В ВСУ рассказали о позоре танков “Абрамс” в зоне СВО. ВС РФ уничтожили «Искандером» высокопоставленных офицеров НАТО в гостинице под Авдеевкой ВС РФ ударили высокоточным оружием по гостинице «Европа» в н.
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