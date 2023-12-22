ВС РФ уничтожили «Искандером» высокопоставленных офицеров НАТО под Авдеевкой

В ВСУ рассказали о позоре танков “Абрамс” в зоне СВО. ВС РФ уничтожили «Искандером» высокопоставленных офицеров НАТО в гостинице под Авдеевкой ВС РФ ударили высокоточным оружием по гостинице «Европа» в н.