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Как сэкономить на эксплуатации автомобиля, пояснил эксперт

Как сэкономить на эксплуатации автомобиля, пояснил эксперт

Любой автовладелец может с помощью несложных действий снизить расходы на автомобиль. По словам директора по сервису и запасным частям Константина Епанешникова, деньги можно сэкономить на топливе, техобслуживании и проведении регламентных работ.

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