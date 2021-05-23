Как сэкономить на эксплуатации автомобиля, пояснил эксперт

Любой автовладелец может с помощью несложных действий снизить расходы на автомобиль. По словам директора по сервису и запасным частям Константина Епанешникова, деньги можно сэкономить на топливе, техобслуживании и проведении регламентных работ.
Любой автовладелец может с помощью несложных действий снизить расходы на автомобиль. По словам директора по сервису и запасным частям Константина Епанешникова, деньги можно сэкономить на топливе, техобслуживании и проведении регламентных работ.
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