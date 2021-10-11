В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2021 год.
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