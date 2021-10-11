Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...
  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...
  • Марина Трянина
    хорошее словечко нашел "убогие"...именно, убогиеПетр Толстой: Я т...

В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2021 год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх