Каждый пятый покупатель больше доверяет товарам с русскими названиями

В последние годы все больше брендов адаптируют свои названия под русскоязычную аудиторию. Эксперты Calltouch провели исследование и выяснили, как россияне относятся к таким переименованиям и влияет ли изменение названия на выбор товаров.
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