Йемен: 16 октября в ходе вооруженных столкновений с правительственными силами в провинции Таиз, в том числе в районах Аль-Шакаб и Аль-Мисрах, военные 168 боевиков-хуситов были убиты и еще 210 получили ранения.
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