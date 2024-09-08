Российские военные рассказали о подвиге рядового Андреева

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Рядовой Михаил Андреев в составе группы военнослужащих выявлял огневые позиции ВСУ и корректировал огонь нашей артиллерии.
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