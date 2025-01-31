Госдума отправляет в другие страны обращение о попытке покушения на Путина

Госдума постарается отправить в большинство стран обращение о расследовании информации о том, что бывший президент США Джо Байден и экс-генсек Энтони Блинкен обсуждали покушение на убийство российского лидера Владимира Путина.
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