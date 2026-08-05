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Суд изъял 35,7 млн у экс-главы управления автодорог ХМАО Аксёнова как коррупционный доход от госконтрактов

Суд изъял 35,7 млн у экс-главы управления автодорог ХМАО Аксёнова как коррупционный доход от госконтрактов

Седьмой кассационный суд окончательно взыскал с экс-главы дорожного управления ХМАО Сергея Аксенова 35,7 млн рублей, признав их коррупционным доходом.

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