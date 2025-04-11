Прибалтийские власти при отправке войск на Украину хотят ограничиться 1-2 взводами, но не всё ли равно «Искандерам»

В Прибалтике обсуждается вопрос военного присутствия на Украине. Несмотря на то, что чётких параметров миссии пока нет (по крайней мере, в публичной плоскости об этом не говорят), в Вильнюсе, Риге и Таллине заранее объявили, что они «согласны».