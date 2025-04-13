Вместо эпиграфа анекдот: Дед на приеме у сексопатолога: — Доктор, больше 3 раз в неделю с женой не получается.
Как у Китая получается развиваться в условиях мирового кризиса?
Комментарии
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Руслан Техажев
Вывод один. Развиваться самим с расчетом только на себя и не влезать во всякие союзы и объединения, где приходится отдавать вещественные ресурсы в обмен на дутые финансы. Больше всего удивляет в России стремление быть как весь мир со стороны высшего эшелона чиновного, пора уже с этим их стремлением врасти в мировое разделение труда и потоки капиталов поставить заслон, пока не просрали все сто имеем.
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9 час.
EV
Evgeni Velesik
Всё очень просто, втирают нам об экономическом чуде КНР. Ещё при СССР, когда начались враждебные отношения, китайцы стремились обогнать США и СССР во всëм, их девиз: "догоним и перегоним". Вот и началось, промышленный шпионаж на первом месте. А в финансовой сфере, там полный мрак! Никто ничего не знает.
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3 час.
Александр Иноземцев
"...НИКТО НИЧЕГО не знает". ================== 😄😂🤣 ---------- ЗАБАВНО! --- 😊 Вы написали комментарий НИЧЕГО не зная (по Вашему утверждению) 😉 __________ Толковый словарь Ожегова __________ НИКТО, мест. отриц., с последующим отрицанием. Ни один человек, ни одно живое существо. --- НИЧЕГО, мест. отриц., с последующим отрицанием.
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47 мин.
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