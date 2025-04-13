Как у Китая получается развиваться в условиях мирового кризиса?

Руслан Техажев Вывод один. Развиваться самим с расчетом только на себя и не влезать во всякие союзы и объединения, где приходится отдавать вещественные ресурсы в обмен на дутые финансы. Больше всего удивляет в России стремление быть как весь мир со стороны высшего эшелона чиновного, пора уже с этим их стремлением врасти в мировое разделение труда и потоки капиталов поставить заслон, пока не просрали все сто имеем.

EV Evgeni Velesik Всё очень просто, втирают нам об экономическом чуде КНР. Ещё при СССР, когда начались враждебные отношения, китайцы стремились обогнать США и СССР во всëм, их девиз: "догоним и перегоним". Вот и началось, промышленный шпионаж на первом месте. А в финансовой сфере, там полный мрак! Никто ничего не знает.