Петербургский суд арестовал иноагента Александра Скобова по обвинению в оправдании терроризма

В он публиковал посты, в которых оправдывал атаку беспилотников на Крымский мост Суд в Петербурге отправил в СИЗО активиста Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.