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Петербургский дневник

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Петербургский суд арестовал иноагента Александра Скобова по обвинению в оправдании терроризма

Петербургский суд арестовал иноагента Александра Скобова по обвинению в оправдании терроризма

В он публиковал посты, в которых оправдывал атаку беспилотников на Крымский мост Суд в Петербурге отправил в СИЗО активиста Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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