МИХАИЛ ОНУФРИЕНКО Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря".
Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
А какого *уя тогда они тут околачиваются , если им не нравится : НАША Вера , НАШИ традиции , НАША культура , одежда НАШИХ женщин ... и. т. д. . Уже и до мультиков свои грязные лапы протягивают ! Так ВПЕРЁД-НАЗАД в родные пустыни и средневековье - строить СВОЙ уровень жизни , хоть отдалённо приближённый к НАШЕМУ ! ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В КИШЛАК - МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ !
Ответить
2 д.
Алексей Сафронов
Хамство и нахальство понаехавших, а они же "ценные специалисты", началась даже не позавчера, а потому то основная причина не в "обиде на мультфильмы", а в том что наконец-то определенная часть этих "специалистов" стала понимать об серьезных к ним изменениям на государственном уровне. Отсюда их надувание щёк и показуха типа "обид" на мультик.
Ответить
5 час.
Алексей Сафронов
... это не совсем правильно, ведь на самом деле это нашествие на Русь назвалось татар-могольское. Могол, это было высшее звание Вождя и Предводителя в традиционной иерархии на Востоке. Во всяком случае у Гумилева именно такая трактовка титула, а следовательно "нашествия" на Русь.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии