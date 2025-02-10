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Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря"

Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря"

МИХАИЛ  ОНУФРИЕНКО Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря".

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Комментарии
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Юрий Белов
А какого *уя тогда они тут околачиваются , если им не нравится : НАША Вера , НАШИ традиции , НАША культура , одежда НАШИХ женщин ... и. т. д. . Уже и до мультиков свои грязные лапы протягивают ! Так ВПЕРЁД-НАЗАД в родные пустыни и средневековье - строить СВОЙ уровень жизни , хоть отдалённо приближённый к НАШЕМУ ! ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В КИШЛАК - МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ !
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2 д.
Алексей Сафронов
Хамство и нахальство понаехавших, а они же &quot;ценные специалисты&quot;, началась даже не позавчера, а потому то основная причина не в &quot;обиде на мультфильмы&quot;, а в том что наконец-то определенная часть этих &quot;специалистов&quot; стала понимать об серьезных к ним изменениям на государственном уровне. Отсюда их надувание щёк и показуха типа &quot;обид&quot; на мультик.
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5 час.
Алексей Сафронов
... это не совсем правильно, ведь на самом деле это нашествие на Русь назвалось татар-могольское. Могол, это было высшее звание Вождя и Предводителя в традиционной иерархии на Востоке. Во всяком случае у Гумилева именно такая трактовка титула, а следовательно &quot;нашествия&quot; на Русь.
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5 час.
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