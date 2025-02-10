Особо ценные специалисты из ближнего зарубежья обиделись на мультфильм "Три богатыря"

Юрий Белов А какого *уя тогда они тут околачиваются , если им не нравится : НАША Вера , НАШИ традиции , НАША культура , одежда НАШИХ женщин ... и. т. д. . Уже и до мультиков свои грязные лапы протягивают ! Так ВПЕРЁД-НАЗАД в родные пустыни и средневековье - строить СВОЙ уровень жизни , хоть отдалённо приближённый к НАШЕМУ ! ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В КИШЛАК - МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ !

Алексей Сафронов Хамство и нахальство понаехавших, а они же "ценные специалисты", началась даже не позавчера, а потому то основная причина не в "обиде на мультфильмы", а в том что наконец-то определенная часть этих "специалистов" стала понимать об серьезных к ним изменениям на государственном уровне. Отсюда их надувание щёк и показуха типа "обид" на мультик.