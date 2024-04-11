Жители Ялты передали в зону СВО нательные крестики, пояса с молитвами и иконки

Боевое братство «Ялта – Юг» доставит на Донецкое направление гуманитарный груз. Фото: пресс-служба администрации Ялты«Это именные посылки, прибор ночного видения, пончо-защиту от тепловизора, медикаменты, маскировочные сети, продукты, блиндажные свечи, газовые баллончики, стройматериалы», — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
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