Тг-канал «ЧП Обнинск» сообщил о массовой гибели рыбы в калужской Протве

Соцсети обнародовали видео, на котором можно видеть большое количество мертвой рыбы в реке. Утверждается, что съемки сделаны на Протве, на участке от Спас-Загорья до деревни Глубокий ОврагСоцсети обнародовали видео, на котором можно видеть большое количество мертвой рыбы в реке.