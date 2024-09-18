НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Тг-канал «ЧП Обнинск» сообщил о массовой гибели рыбы в калужской Протве

Тг-канал «ЧП Обнинск» сообщил о массовой гибели рыбы в калужской Протве

Соцсети обнародовали видео, на котором можно видеть большое количество мертвой рыбы в реке. Утверждается, что съемки сделаны на Протве, на участке от Спас-Загорья до деревни Глубокий ОврагСоцсети обнародовали видео, на котором можно видеть большое количество мертвой рыбы в реке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх