Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Super Micro взлетели на 36%

Акции Super Micro взлетели на 36%

Super Micro Computer Inc., одна из самых прибыльных акций технологических компаний за последние несколько лет, в пятницу взлетела на 36% до рекордного уровня после того, как производитель оборудования для центров обработки данных опубликовал предварительные финансовые результаты.

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