Акции Super Micro взлетели на 36%

Super Micro Computer Inc., одна из самых прибыльных акций технологических компаний за последние несколько лет, в пятницу взлетела на 36% до рекордного уровня после того, как производитель оборудования для центров обработки данных опубликовал предварительные финансовые результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)