Можно поздравлять: СМИ узнали о долгожданном событии в жизни Бузовой

Ведущая получила щедрый подарок на день рождения. Ольга Бузова Социальные сетиТолько на днях мать Ольги Бузовой пожаловалась журналистам, что её дочь уже восемь лет ездит на старом автомобиле, как у ведущей появилась машина мечты.