"В два часа собрать вещи и выслать вон!": "Звезды"- предатели возвращаются в Россию. Власть молчит, люди - нет

"Звезды"- предатели возвращаются в Россию. Власть молчит, но русские люди - нет. В Сети предлагают с такими возвращающимися релокантами поступать по-простому: "В два часа собрать вещи и выслать вон!"Пока на фронтах СВО русская армия ведёт наступление на позиции врага, в нашем тылу разворачивается очевидное контрнаступление.