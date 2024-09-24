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Царьград

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"В два часа собрать вещи и выслать вон!": "Звезды"- предатели возвращаются в Россию. Власть молчит, люди - нет

"В два часа собрать вещи и выслать вон!": "Звезды"- предатели возвращаются в Россию. Власть молчит, люди - нет

"Звезды"- предатели возвращаются в Россию. Власть молчит, но русские люди - нет. В Сети предлагают с такими возвращающимися релокантами поступать по-простому: "В два часа собрать вещи и выслать вон!"Пока на фронтах СВО русская армия ведёт наступление на позиции врага, в нашем тылу разворачивается очевидное контрнаступление.

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Комментарии
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людмила бер
Не покупайте билеты.... не смотрите их фильмы.... Пока они сами не уедут... надо создать им, атмосферу неприятия...
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19 час.

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