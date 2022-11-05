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Стив Керр: «В идеале сезон должен состоять из 65 матчей или 70»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, комментируя матч против «Нового Орлеана» (105:114), в котором он решил не заигрывать Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина, предложил сократить количество матчей в регулярном чемпионате.

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